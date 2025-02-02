EVADE DA DOMICILIARI PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO, ARRESTATO 39ENNE AD ACI CATENA

Prosegue incessante l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel controllo del territorio, dando massima priorità alla proiezione esterna per la prevenzione ed il contrasto ad ogni...

L’attenzione dei militari dell’Arma non si è abbassata neppure nei giorni di forte maltempo e, anzi, proprio in una delle serate più piovose, i Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno pattugliato le vie della città per scongiurare potenziali situazioni di pericolo connesse al maltempo, a tutela di tutti i cittadini.

In particolare, mentre l’equipaggio stava transitando in via Ettore Majorana, ha scorto un uomo incappucciato che, incurante della forte pioggia, camminava senza ombrello.

L’uomo poi, alla vista della pattuglia, ha cercato di coprirsi il volto con il bavero e questo gesto ha ulteriormente insospettito i Carabinieri che perciò, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Quando però gli si sono avvicinati e hanno potuto guardarlo da vicino, i militari lo hanno riconosciuto per il 39enne già sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione ubicata in quella zona.

A quel punto i Carabinieri sono scesi dall’auto e lo hanno fermato e poi, in contatto con la Centrale Operativa, hanno accertato che non avesse permessi particolari per uscire di casa quel giorno a quell’ora.

L’evaso, ormai vistosi scoperto, ha confessato di essere uscito per festeggiare il suo compleanno che, effettivamente, ricadeva proprio quel giorno, ma le sue scuse non gli hanno evitato l’arresto operato sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.