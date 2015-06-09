Evade dai domiciliari: fermato dai carabinieri
Il 43enne è stato sorpreso da una pattuglia dell'Arma
95047.it I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato, in flagranza, il 43enne paternese Roberto Marici con l'accusa di "evasione dagli arresti domiciliari". Ieri pomeriggio, una pattuglia dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso l'uomo mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, senza alcuna plausibile giustificazione. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato ricollocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.