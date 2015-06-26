Evade dai domiciliari: fermato dai carabinieri

I militari hanno fermato un 35enne paternese che deve rispondere delle accuse di rapina e lesioni personali

Salvatore Carcagnolo

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, il 35enne paternese Salvatore Carcagnolo contestandogli il reato di evasione. L'uomo, obbligato ai domiciliari per rapina e lesioni personali, ieri sera, è stato "beccato" in strada dalla pattuglia del Nucleo Operativo, in servizio anticrimine, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.