Evade dai domiciliari, finisce di nuovo in manette
Un 21enne paternese sorpreso in strada nonostante si trovasse ai domiciliari
23 aprile 2016 13:58
BALLATO_ANTONIO_CONCETTO_08_12_1994
Già detenuto ai domiciliari – provvedimento della Corte d’Appello di Catania - è stato sorpreso in strada dalla pattuglia dell’Arma in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.