Evade dai domiciliari, finisce di nuovo in manette

Un 21enne paternese sorpreso in strada nonostante si trovasse ai domiciliari

23 aprile 2016 13:58
Cronaca
95047.it Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 21enne Antonio Concetto Ballato poiché ritenuto responsabile di evasione.
Già detenuto ai domiciliari – provvedimento della Corte d’Appello di Catania - è stato sorpreso in strada dalla pattuglia dell’Arma in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

