Evade dai domiciliari, finisce di nuovo in manette

Un 21enne paternese sorpreso in strada nonostante si trovasse ai domiciliari

BALLATO_ANTONIO_CONCETTO_08_12_1994 hanno arrestato, nella flagranza, il 21enne Antonio Concetto Ballato poiché ritenuto responsabile di evasione.

Già detenuto ai domiciliari – provvedimento della Corte d’Appello di Catania - è stato sorpreso in strada dalla pattuglia dell’Arma in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.