CATANIA Fa la spesa per 50 euro ma paga solo una birra da 1,50 euro: denunciata 43enne

Si presenta alla cassa per pagare soltanto una birra, ma porta via un sacco pieno di alimenti. Interviene la Polizia.

La Polizia di Stato ha denunciato una 43enne catanese che, dopo aver fatto la spesa in un supermercato, si è presentata alla cassa dichiarando di dover pagare solo una bottiglia di birra.

Già nota alle forze di Polizia, per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, la donna è stata fermata dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania nei pressi di piazza San Domenico, che hanno proceduto al suo controllo.

La donna aveva con sé un grosso sacco pieno di prodotti alimentari di ogni tipo, ma ha esibito agli agenti uno scontrino per un importo pari a 1,50 euro, attestante il pagamento di una bottiglia di birra. In realtà, oltre alla birra, nel sacco della spesa erano presenti tanti prodotti, di vario tipo, per un valore commerciale di circa 50 euro.

Gli agenti sono riusciti a risalire al supermercato, nella zona di viale Regina Margherita, dove, effettivamente, il responsabile del punto vendita ha constatato l’ammanco dei generi alimentari, sporgendo denuncia.

Per quanto accertato, la donna è stata denunciata per ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.