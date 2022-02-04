FABBRICAVA PASS FALSI PER ACCEDERE NELLE AREE DEL FESTIVAL DI SANREMO

Un uomo accusato di fabbricare pass falsi per l'accesso alle aree del Festival di Sanremo è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di truffa.La vicenda ha avuto inizio ieri sera.Durante i control...

Un uomo accusato di fabbricare pass falsi per l'accesso alle aree del Festival di Sanremo è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di truffa.

La vicenda ha avuto inizio ieri sera.

Durante i controlli predisposti per verificare il regolare afflusso delle persone autorizzate all'accesso del Green carpet, gli agenti del commissariato di Sanremo e della Digos hanno fermato un uomo con un pass risultato contraffatto.

Nel tentativo di entrare all'Ariston aveva mostrato un pass riportante le generalità e la foto del titolare, il logo della trasmissione televisiva di "Rai1" e il Qr-code. In seguito ad alcuni accertamenti, il lasciapassare è risultato di fattura artigianale e, quindi, non valido. L'uomo ha poi dichiarato di essersi recato a Sanremo con un suo conoscente, indicando il realizzatore del lasciapassare. Quest'ultimo, rintracciato nelle vicinanze di un hotel della città dei Fiori, ha dichiarato che i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere Sanremo, aggiungendo di non averli utilizzati.