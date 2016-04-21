Facebook, in arrivo su Messenger le chiamate di gruppo

Entro le prossime 24 ore tutti gli utenti che hanno scaricato l'ultimo aggiornamento dell'applicazione avranno a disposizione la possibilità di fare delle chiamate di gruppo. Una modifica annunciata i...

Entro le prossime 24 ore tutti gli utenti che hanno scaricato l'ultimo aggiornamento dell'applicazione avranno a disposizione la possibilità di fare delle chiamate di gruppo. Una modifica annunciata in perfetto stile Facebook, con un post pubblicato sul social network dal responsabile della piattaforma di messaggistica.

Per attivare l'opzione sarà necessario creare un gruppo e poi avviare la conversazione vocale cliccando sull'icona che raffigura la cornetta. Cinquanta è il numero massimo di persone che possono partecipare alla telefonata allo stesso tempo. durante la chiamata, è possibile visualizzare quali membri del gruppo stanno partecipando e quali no.

Ognuno di noi avrà la possibilità di accettare, ignorare o rifiutare l'invito.