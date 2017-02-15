Facebook come Snapchat: arriva “Camera”. Ecco come funziona e cosa cambia

Facebook si aggiorna: disponibile da oggi in Italia

Grandi novità in casa Facebook. Come anticipato mesi fa, cambia la fotocamera. La rinnovata Camera arriva oggi anche in Italia con inediti effetti e possibilità espressive, l’opzione Direct per condividere foto e video direttamente con uno o più amici e, udite udite, le Stories che si autodistruggono dopo 24 ore. Come su Instagram. Anzi no: come su Snapchat.

Procediamo con ordine. La nuova fotocamera, a cui si accede quando si vuole pubblicare una foto o un video senza sceglierlo dal rullino ma scattando o girando direttamente dall'app, dispone ora di strumenti, filtri, sticker e possibilità di aggiungere disegni e scritte. Oltre ad effetti mai visti. Alla fine, come al solito, si può scegliere di pubblicare i contenuti sulla propria bacheca. In questo caso avranno maggiore rilevanza. Insomma, le foto e i video saranno più grandi. La piattaforma ci spinge dove vuole: verso il predominio dell'immagine.

Tuttavia – e qui arrivano le altre novità – si può scegliere anche di condividere quelle foto o quei video solo con un altro contatto o gruppo di contatti. Cioè non con l’intera community della timeline. Per questo arriva Direct, sorta di messaggistica privata che rischia di accavallarsi a Messenger e che consentirà appunto di spedire testi, foto, video o documenti. Questi saranno visibili ai destinatari per due sole volte: poi, trascorse 24 ore, spariranno. Una messaggistica effimera, insomma.