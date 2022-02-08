FACEBOOK E INSTAGRAM POTREBBERO CHIUDERE IN EUROPA

Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa se non sarà risolta la diatriba sui dati personali.E' lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec.Al cent...

Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa se non sarà risolta la diatriba sui dati personali.

E' lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec.

Al centro dello scontro c'è il trattamento dei dati personali: se a Meta non verrà concessa l'opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue.

"Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall'Europa": lo riferisce un portavoce di Meta, la società sotto il cui cappello sono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger "Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee".

"Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi - aggiunge il portavoce della società - si basa sul trasferimento di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati".

L'annuncio di Meta "è molto recente e non abbiamo commenti da fare al momento", tuttavia "una cosa deve essere assolutamente chiara: l'Ue stabilisce la sua legislazione tenendo conto dei nostri valori, degli interessi dei consumatori e dei cittadini". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. L'Ue tiene "ovviamente conto dei punti di vista espressi dagli operatori economici, ma agisce autonomamente quando deve stabilire i suoi regolamenti", ha ribadito il portavoce.