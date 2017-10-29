95047

FACEBOOK, IL VIRUS DEL FALSO VIDEO SU MESSENGER

Non apritelo. E' un virus.Un amico ci scrive, e si dice sorpreso di un video su Youtube, di cui saremmo, nostro malgrado, protagonisti. Ci sono delle emoticoon di stupore, e indispettite nei nostri co...

29 ottobre 2017 09:18
FACEBOOK, IL VIRUS DEL FALSO VIDEO SU MESSENGER
Non apritelo. E' un virus.

Un amico ci scrive, e si dice sorpreso di un video su Youtube, di cui saremmo, nostro malgrado, protagonisti. Ci sono delle emoticoon di stupore, e indispettite nei nostri confronti.

A questo punto scatta la trappola. Il destinatario, preoccupato, apre il video, e installata il virus, il trojan, nel proprio computer.

Questa volta il pericolo è maggiore, poiché il #Virus usa il sistema di messaggistica di Facebook, infatti il messaggio viene inviato da un amico o conoscente spesso ignaro di avere l'account infettato.

Chiaramente non bisogna assolutamente cliccare sul link , anche la polizia postale ha avvisato gli utenti del pericolo, specificando che " molti sono stati ingannati dalla conoscenza del mittente".

Chi usa Google Chrome viene condotto a un falso canale YouTube mentre chi naviga con Firefox viene rediretto a un falso installer di Flash Player. Oltre alle pubblicità, il malware è in grado di riprodursi: il trojan può cioè alimentare la catena su Facebook Messenger, inviando lo stesso scherzetto a molti dei propri amici. Ovviamente senza che se ne abbia contezza.

In generale, è opportuno diffidare sempre dai messaggi con un testo scabro, spesso scritti in inglese e con dei link provenienti da siti sconosciuti.

Inoltre, dopo aver aperto questo tipo di messaggio, è preferibile avvertire la persona da cui l'avete ricevuto e informarla dell'accaduto. Se però per caso capita di cliccare sul link e scaricare il programma, è bene scaricare subito uno dei programmi anti malware più famosi per cercare di ovviare al problema in modo abbastanza veloce.

Se nemmeno così si dovesse risolvere l'inconveniente, è importante rivolgersi a degli esperti in quanto i malware in sé non sono pericolosi, ma il rischio proviene dalle pubblicità che compaiono, potenziali trasmettitori di virus.

 

