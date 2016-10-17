95047

Facebook, ecco il link truffa che vi addebita 5 euro al giorno

"Se durante la navigazione su Facebook vi arriva l'invito a visionare' I 10 cani piu belli del mondo' non fatelo". L'importante avviso arriva dalla polizia di Stato tramite la propria pagina Facebook...

A cura di Redazione Redazione
17 ottobre 2016 12:36
Facebook, ecco il link truffa che vi addebita 5 euro al giorno -
Oltre 95047
Condividi

"Se durante la navigazione su Facebook vi arriva l'invito a visionare' I 10 cani piu belli del mondo' non fatelo". L'importante avviso arriva dalla polizia di Stato tramite la propria pagina Facebook 'Una vita da social'. "Cliccando - si legge ancora nel post - vi si attiverà un servizio telefonico dal costo di 5 euro al giorno. FATE ATTENZIONE".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047