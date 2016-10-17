Facebook, ecco il link truffa che vi addebita 5 euro al giorno
A cura di Redazione
17 ottobre 2016 12:36
"Se durante la navigazione su Facebook vi arriva l'invito a visionare' I 10 cani piu belli del mondo' non fatelo". L'importante avviso arriva dalla polizia di Stato tramite la propria pagina Facebook 'Una vita da social'. "Cliccando - si legge ancora nel post - vi si attiverà un servizio telefonico dal costo di 5 euro al giorno. FATE ATTENZIONE".