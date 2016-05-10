Facebook Moments sbarca in Italia

Arriva anche in Italia Moments, un'app separata da Facebook che permette di raccogliere le foto in cui si è presenti . "E’ difficile recuperare le foto e i video fatti dai vostri amici in cui comparit...

Arriva anche in Italia Moments, un'app separata da Facebook che permette di raccogliere le foto in cui si è presenti . "E’ difficile recuperare le foto e i video fatti dai vostri amici in cui comparite anche voi. Molti insistono nello scattare una stessa foto di gruppo da cellulari diversi, per essere sicuri di averne una copia sul telefono.

Moments è una app separata che offre un modo semplice e rapido per inviare e ricevere in privato foto e video dagli amici" aggiunge il network fondato da Zuckerberg.

"Quando si mandano foto o video agli amici utilizzando Moments, questi - spiega- vengono inviati solo alle loro app Moments, senza essere condivisi su Facebook. Raggruppando foto e video seguendo una determinata logica, in base alle persone che sono riprese e i luoghi in cui sono state scattate, Moments vi aiuta a individuare facilmente le foto giuste dagli amici giusti".

In Europa, fa sapere Facebook, "è possibile utilizzare Moments per raggruppare le foto che sembrano raffigurare la stessa persona, per aiutarvi a fare ordine tra il numero sempre crescente di foto e, se lo desiderate, condividerle.

Il funzionamento di Moments è simile a quello di altre app di foto già esistenti".

In Italia Moments "non utilizza il riconoscimento facciale ma una forma di riconoscimento di oggetti per raggruppare le foto che sembrano raffigurare la stessa persona, in base a caratteristiche come la distanza tra gli occhi e le orecchie. Questo aiuta l’organizzazione delle proprie foto.

Si può decidere di aggiungerle o rimuoverle dai raggruppamenti e inserire un’etichetta così che le proprie foto siano più facili da trovare e da condividere privatamente con le persone desiderate". E' l'utente a raccontare a Moments chi è raffigurato in ciascuna foto. Moments raggruppa diverse foto che sembrano raffigurare la stessa faccia e poi chiede all'utente di dare facoltativamente al raggruppamento una private label (ad esempio un'etichetta personalizzata come 'Mamma' o il nome che viene usato su Facebook).

Le etichette che vengono date ai diversi raggruppamenti sono archiviate solo sul proprio telefono, nessun altro le può vedere.

Quando Moments trova nuove foto con una persona simile raffigurata, quella nuova foto viene raggruppata con le altre all'interno della app.

Facebook Moments è disponibile in download gratuito attraverso l’App Store di Apple ed il Play Store di Google.