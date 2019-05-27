FACEBOOK NON FUNZIONA, PROBLEMI PURE PER INSTAGRAM E WHATSAPP

Facebook è down. Dalle ore 21:00 del 27 maggio 2019 l’applicazione social sta creando tantissimi problemi agli utenti che non riescono a scorrere le notizie del proprio Newsfeed, la bacheca dove vengo...

Facebook è down. Dalle ore 21:00 del 27 maggio 2019 l’applicazione social sta creando tantissimi problemi agli utenti che non riescono a scorrere le notizie del proprio Newsfeed, la bacheca dove vengono raccolti i post pubblicati dai propri amici e dalle altre pagine. Per il momento non si conoscono i motivi del down di Facebook, ma anche le altre piattaforme dell’azienda di Menlo Park sembrano avere problemi.

Sono centinaia le segnalazioni che in questi minuti stanno arrivando su downdetector.com, sito web che raccoglie le lamentele degli utenti quando non funziona un servizio online. Tutti i commenti segnalano lo stesso problema: si effettua l’accesso al proprio account, ma quando si provano a caricare i post pubblicati dai propri amici o dai gruppi Facebook, il social network resta a caricare e mostra una pagina bianca. Su Twitter molti utenti stanno utilizzando l’hashtag #facebookdown per cercare conforto o qualche spiegazione. Non si conoscono i motivi del down di Facebook, ma i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.

Lo staff dell’applicazione social non ha rilasciato nessuna dichiarazione al momento e non si conoscono i motivi del down di Facebook.

Pure Instagram e whatsapp risultano nettamente rallentati,