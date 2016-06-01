Facebook: Sei tu in Questo Video? Attenzione a questo Messaggio!

Ogni tanto su Facebook si diffonde un virus che gira tra i vari utenti, stavolta l’inganno arriva direttamente nella chat.Nella chat, quindi su Messenger, vi potrebbe arrivare questo messaggio: “Sei t...

Ogni tanto su Facebook si diffonde un virus che gira tra i vari utenti, stavolta l’inganno arriva direttamente nella chat.

Nella chat, quindi su Messenger, vi potrebbe arrivare questo messaggio: “Sei tu in questo video? Vergognati”.

Assieme a quel messaggio viene inserito un link che contiene un malware, una volta aperto crea problemi al dispositivo in cui viene aperto il link.

Inoltre invierà in automatico lo stesso messaggio a tutti i vostri contatti.

Ovviamente il messaggio è falso, viene inviato in automatico da un contatto reale (a sua insaputa) e voi non siete presenti in alcun video.

Se avete ricevuto quel messaggio contenente il virus non aprite in alcun modo il link, anzi se potete cancellate la conversazione.