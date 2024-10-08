FACEVA IL GOMMISTA DA 50ANNI A CATANIA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE

Ha riparato e sostituito pneumatici a decine e decine di clienti per oltre 50 anni, svolgendo l’attività di gommista in modo del tutto abusivo. L’uomo ha gestito un’officina nei pressi del faro Biscar...

Ha riparato e sostituito pneumatici a decine e decine di clienti per oltre 50 anni, svolgendo l’attività di gommista in modo del tutto abusivo. L’uomo ha gestito un’officina nei pressi del faro Biscari senza aver mai richiesto un’autorizzazione.

Le verifiche sono scaturite da un’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, finalizzata alla verifica della regolarità delle attività commerciali e del rispetto della normativa vigente, anche in tema di sicurezza sul lavoro, come predisposto dal Questore di Catania.

L’intervento degli agenti della squadra Volanti, unitamente al personale della Polizia Locale, ha permesso di accertare l’assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, compresa l’iscrizione all’albo degli artigiani, nonché della dichiarazione di inizio attività.

Per le violazioni riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 18 mila euro e le attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività sono state sottoposte a sequestro. In particolare, all’interno dell’officina abusiva sono stati trovati due macchinari per smontare le gomme, un macchinario per l’equilibratura, un tavolo da lavoro, due sollevatori auto manuali ed oltre duecento pneumatici.

Inoltre, è stata disposta la chiusura dell’officina che, come ha riconosciuto lo stesso titolare, ha servito numerosi clienti per mezzo secolo, in assenza di autorizzazione.