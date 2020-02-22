FAKE NEWS SU UN CASO DI “CORONAVIRUS” A BIANCAVILLA, IL SINDACO: «FARO' DENUNCIA PER PROCURATO ALLARME»

Ha messo in allarme in queste ore la fake news che è circolata nei gruppi whatsapp riproducendo una pagina falsa del "Corriere della Sera" con il titolo “Primo caso nel catanese: 55enne di Biancavill...

Si tratta di una bufala a tutti gli effetti, non c’è nessun caso nel Catanese di contagio da coronavirus.

Sul caso è intervenuto il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno: Qualche idiota si è divertito a scherzare su un argomento così serio.

Una vergogna. Tranquillizzo tutti: non vi è alcun caso legato al virus. E spero di non doverne mai dare notizia.

Da parte mia, provvederò a sporgere denuncia per procurato allarme.