FALCON AERONAUTICA MILITARE DA CATANIA A ROMA PER SALVARE BAMBINA 2 MESI
Effettuato ieri un trasporto sanitario con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare a favore di una bambina di appena 2 mesi in Imminente pericolo di vita, sulla tratta Catania/Roma Ciampino.
Il trasporto, richiesto della Prefettura di Messina, si è reso necessario in quanto la bambina necessitava urgentemente di assistenza medica.
E' stata, quindi, gestita la missione aerea dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare da dove vengono coordinati anche questo tipo di interventi, che ha dispostoil decollo dell'equipaggio in prontezza sull'aeroporto di Ciampino.
Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, come avvenuto questa notte, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti.
Il servizio copre l'intero territorio nazionale, isole comprese, e quando richiesto dalle autorità competenti è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.