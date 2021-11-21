FALCONE E BORSELLINO SU MONETE DA 2 EURO, OMAGGIO A 30 ANNI DA STRAGI

Nel 2022, a trent’anni dalla loro scomparsa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avranno la “loro” moneta, e sarà proprio quella di maggior valore, ovvero quella da due euro.La decisione è arrivata da...

Nel 2022, a trent’anni dalla loro scomparsa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avranno la “loro” moneta, e sarà proprio quella di maggior valore, ovvero quella da due euro.

La decisione è arrivata dal Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF) che ha stabilito che a partire dal primo giorno del mese di Gennaio del prossimo anno verrà emessa sul mercato una moneta ordinaria da due euro su cui saranno stampati i volti di Falcone e Borsellino.

Il disegno che verrà impresso sulla moneta è ad opera di Valerio De Sera, il quale ha preso ispirazione da una celebre fotografia scattata da Tony Gentile. Sopra le teste dei simboli della lotta alla criminalità è inciso il loro cognome con le date (1992-2022) che ricordano il trentennale dalla loro scomparsa. Sul lato destro della moneta è riportata la sigla “RI” che altro non è che il marchio della Repubblica Italiana.

In tutto il mondo saranno coniate “soltanto” tre milioni di esemplari, rendendo così le monete con l’immagine di Falcone e Borsellino merce rara e ambita tra i collezionisti.