Falsi allarmi social Facebook

Numerosi utenti hanno iniziato a condividere post che segnalano l'introduzione di una nuova funzionalità all'interno della piattaforma di Mark Zuckerberg a partire dal prossimo 12 aprile. Come si legg...

Numerosi utenti hanno iniziato a condividere post che segnalano l'introduzione di una nuova funzionalità all'interno della piattaforma di Mark Zuckerberg a partire dal prossimo 12 aprile. Come si legge in uno dei tanti post condivisi da alcune Pagine Facebook: "Dal 12 aprile Facebook ti mostrerà chi visualizza il tuo profilo e quante volte lo fa".

Ovviamente si tratta di una bufala, il team di sviluppatori al lavoro sulla popolare piattaforma blu non ha mai annunciato una funzionalità di questo tipo e soprattutto non è assolutamente prevista l'introduzione di questa nuova feature per il 12 aprile.

Ad alimentare la diffusione di questa bufala una serie di Pagina Facebook molto seguite sul social network che negli ultimi giorni hanno iniziato a pubblicare immagini e meme che sottolineano l'arrivo di questa nuova funzionalità. Inoltre numerosi utenti sono stati tratti in inganno da un post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook che riportata la data del 12 aprile anche se in questo caso si parla della data di apertura degli Instant Articles a tutti gli editori.

A partire dal prossimo 12 aprile, infatti, tutti gli utenti in possesso di un sito web o blog avranno la possibilità di sfruttare la tecnologia dell'azienda di Menlo Park per realizzare "articoli istantanei" che potranno essere consultati direttamente dalle pagine del social network, senza la necessità di dover attendere i tempi di caricamento delle pagine web che in media sono stati calcolati in 8 secondi.

Le indiscrezioni sull'introduzione di un tool in grado di mostrare chi e quando viene visitato un profilo Facebook sono dunque una bufala.

È quindi sconsigliato cliccare su link o applicazioni che promettono nuove funzionalità per il social network Facebook, spesso infatti questi link possono nascondere pericolosi virus.

Fonte: Poliziapostale