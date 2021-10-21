"FALSI NEI BILANCI COMUNALI": INDAGATI IL SINDACO ORLANDO E ALTRI 23 PERSONE TRA DIRIGENTI ED ASSESSORI

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali sono indagati per falso nei bilanci comunali. Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, tutti hanno...

A cura di Redazione 21 ottobre 2021 09:52

Condividi