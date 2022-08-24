FAMIGLIA PATERNESE SMARRISCE LA STRADA SALVATA DAI VVF GRAZIE ALLA GEOLOCALIZZAZIONE

Una famiglia residente a Paternò, nella notte tra domenica e lunedì, di ritorno da una giornata trascorsa in montagna, è stata costretta a chiedere aiuto allertando telefonicamente con il cellulare il...

Una famiglia residente a Paternò, nella notte tra domenica e lunedì, di ritorno da una giornata trascorsa in montagna, è stata costretta a chiedere aiuto allertando telefonicamente con il cellulare il numero unico delle emergenze 112 per fare rientro nella loro abitazione, dopo che il conducente aveva sbagliato strada, imboccando una strada di campagna.

L’autovettura sarebbe rimasta in panne e gli occupanti, complice il buio, si sono smarriti a Randazzo.

Una volta lanciato l’allarme al numero delle emergenze, dalla centrale operativa del Comando provinciale di Catania, veniva inviata sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Randazzo. I vigili, dopo varie ricerche, con la geolocalizzazione del telefono di uno dei smarriti, sono riusciti a ritrovarli.

N.L. Fonte “La Sicilia” del 23-08-2022