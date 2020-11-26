“FANCULO 2020”: IN PUGLIA LE LUMINARIE CONTRO IL CORONAVIRUS

Il 2020 è quasi terminato, e praticamente tutti non vedono l'ora di dire addio a quest'annata davvero terribile. Iniziata con l'Australia in fiamme, a febbraio è poi esplosa la pandemia del Covid-19 c...

Il 2020 è quasi terminato, e praticamente tutti non vedono l'ora di dire addio a quest'annata davvero terribile. Iniziata con l'Australia in fiamme, a febbraio è poi esplosa la pandemia del Covid-19 che si è portata via un milione e 400mila persone in tutto il mondo. E nel mentre, abbiamo detto addio a tanti grandi sportivi e artisti, da Kobe Bryant a Gigi Proietti ed Ennio Morricone. Ne sono capitate di tutti i colori, e certo il 2020 non verrà ricordato con piacere dai più. Per questo, Andrea di Manfredonia (Puglia) ha voluto dare in maniera originale e divertente il suo saluto all'anno che se ne va: «Fanculo 2020!»

«Io ho già messo le luci di Natale nel mio giardino», esordisce Andrea, da Manfredonia, su Facebook. «Ma quest'anno non ho scritto "Auguri". Ho voluto fare una cosa diversa. Voglio lanciare l'hashtag #fanculo2020». Il video e le immagini delle luci natalizie anti-2020 ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando ilarità, complimenti e condivisione.