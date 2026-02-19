FantaSanremo Etneo 2026: torna la sfida alle pendici dell’Etna

Per il quarto anno consecutivo torna il FantaSanremo Etneo, la lega che trasforma il Festival di Sanremo in una sfida tutta siciliana tra musica, strategia e sano spirito competitivo.

Crei la tua squadra scegliendo gli artisti in gara e accumuli punti tra bonus e malus durante le serate del Festival. Intuito, attenzione ai dettagli e un pizzico di fortuna faranno la differenza.

Negli anni la community etnea è cresciuta sempre di più, coinvolgendo amici, colleghi e famiglie in una competizione divertente e partecipata.

🎁 Premi 2026

🥇 1° posto – Accesso illimitato per 1 anno alla Urban Spa + omaggi, sconti e servizi esclusivi

🥈 2° posto – 1 paio di occhiali da sole

🥉 3° posto – 1 trattamento Olos + piega

😈 Penultimo posto – 1 paio di occhiali da sole

🔥 Ultimo posto – Accesso illimitato per 1 anno alla Urban Spa + omaggi, sconti e servizi esclusivi

🎟 Premio speciale a sorteggio tra tutti i partecipanti:

💰 Buono da 200€ da spendere presso Edù Formazione

Perché al FantaSanremo Etneo si vince… ma si viene premiati anche quando si perde!

👉 Iscriviti alla lega:

https://fantasanremo.com/league?id=695e835d4e53c3a75338d95a

📲 Segui la pagina Instagram ufficiale:

https://www.instagram.com/fantasanremoetneo

Sanremo si accende. L’Etna pure. 🌋