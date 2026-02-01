FantaSanremo Etneo, al via la quarta edizione della lega più calda di Sanremo

FantaSanremo Etneo 2026: torna la sfida che accende Sanremo alle pendici dell’EtnaLa tradizione continua e si rinnova con entusiasmo. Per il quarto anno consecutivo torna il FantaSanremo Etneo, la leg...

FantaSanremo Etneo 2026: torna la sfida che accende Sanremo alle pendici dell’Etna

La tradizione continua e si rinnova con entusiasmo. Per il quarto anno consecutivo torna il FantaSanremo Etneo, la lega che ha trasformato il Festival di Sanremo in una competizione collettiva capace di unire musica, strategia e spirito di comunità sotto il segno dell’Etna.

Il FantaSanremo, ormai fenomeno nazionale, non è più soltanto un gioco: è un modo nuovo di vivere il Festival, seguendo ogni serata con attenzione, ironia e un pizzico di sana rivalità. Il FantaSanremo Etneo nasce proprio con questo obiettivo: creare una community locale che condivida la passione per la musica italiana e il divertimento, rendendo Sanremo un evento ancora più partecipato.

Il meccanismo è semplice ma coinvolgente. Ogni partecipante crea la propria squadra scegliendo gli artisti in gara, cercando il giusto equilibrio tra talento, imprevedibilità e “potenziale bonus”. Durante le serate del Festival, tra esibizioni, outfit, dichiarazioni sul palco e momenti iconici, si accumulano punti grazie a bonus e malus che tengono la classifica in continuo movimento. Un gioco che premia intuito, attenzione ai dettagli e, perché no, anche un po’ di fortuna.

Negli anni, il FantaSanremo Etneo è cresciuto fino a diventare un vero punto di riferimento per appassionati, amici, colleghi e famiglie che scelgono di sfidarsi in un clima leggero ma competitivo. Un modo per commentare Sanremo insieme, anche a distanza, e sentirsi parte di una community affiatata e attiva.

Anche per l’edizione 2026, la lega etnea promette numeri importanti e tante sorprese. Oltre alla soddisfazione di scalare la classifica e conquistare la gloria etnea, sono previsti premi per i primi classificati, confermando una tradizione che unisce divertimento e riconoscimento per i migliori “fantallenatori” del Festival.

Partecipare è semplice: basta iscriversi alla lega ufficiale del FantaSanremo Etneo tramite il link

👉 https://fantasanremo.com/league?id=695e835d4e53c3a75338d95a

creare la propria squadra e seguire il Festival sera dopo sera, vivendo ogni esibizione con un occhio alla musica e uno alla classifica. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o di esperienza: conta solo la voglia di mettersi in gioco.

Per non perdere aggiornamenti, classifiche, curiosità e contenuti esclusivi, è possibile seguire la pagina Instagram ufficiale del FantaSanremo Etneo:

📲 https://www.instagram.com/fantasanremoetneo

Sanremo si accende, l’Etna pure.

Il FantaSanremo Etneo è pronto a tornare protagonista anche nel 2026.