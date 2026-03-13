Fare il pieno costa sempre di più: nuovi rincari su benzina e diesel

Salgono ancora i prezzi dei carburanti, trainati in alto dalla tensione nel golfo.

Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti, la benzina self service+ è venduta in media a 1,811 euro al litro (+9 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,794) e il diesel self service a 2,030 euro al litro (+17, compagnie 2,027, pompe bianche 2,011).

La benzina servito è venduta in media a 1,947 euro al litro (+11, compagnie 1,984, pompe bianche 1,864), il diesel servito a 2,159 euro al litro (+19, compagnie 2,187, pompe bianche 2,081), il Gpl servito a 0,704 euro al litro (+1, compagnie 0,714, pompe bianche 0,692), il metano servito a 1,494 euro al kg (+7, compagnie 1,488, pompe bianche 1,486), e il Gnl a 1,235 euro al kg (+2, compagnie 1,241 euro al kg, pompe bianche 1,230 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro al litro (servito 2,158), gasolio self service 2,093 euro al litro (servito 2,349), Gpl 0,836 euro al litro, metano 1,525 euro al kg, Gnl 1,310 euro al kg.

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 621 euro per mille litri (+32, valore arrotondato), diesel a 820 euro per mille litri (+52, valore arrotondato). Questi i valori comprensivi delle accise: benzina a 1294,19 euro per mille litri, diesel a 1492,47 euro per mille litri.