Farmaco per diabete ritirato dalle farmacie

L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco ritira volontariamente dagli scaffali il prodotto Metformina Mylan Generics compresse della ditta Mylan Spa, un farmaco che viene utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2.

"Il ritiro, come si legge in una nota dell’Aifa, è cautelativo, non è collegato a problematiche di sicurezza o di efficacia ed è stato emanato a seguito di un’ispezione effettuata dall’autorità portoghese (Infarmed) presso l’officina di produzione del medicinale in India che ha evidenziato la non conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) del sito produttivo".

Per questo motivo, dopo la segnalazione portoghese, il farmaco è stato ritirato anche in Italia.

Le confezioni interessate sono:

METFORMINA MYLAN GENERICS 500 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846023

MET METFORMINA MYLAN GENERICS 850 mg 30 compresse rivestite con film AIC 039846086

METFORMINA MYLAN GENERICS 1000 mg 60 compresse rivestite con film AIC 039846175

METFORMINA MYLAN GENERICS è utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pazienti in sovrappeso quando il regime alimentare e l’esercizio fisico da soli non danno risultati per un controllo adeguato della glicemia. I lotti in questione non potranno essere utilizzati e la ditta Mylan dovrà assicurarne l’avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione del provvedimento.