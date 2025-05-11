FAVARA, TRAGEDIA NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA: MADRE SI DÀ FUOCO AL DISTRIBUTORE, INIZIALMENTE SEMBRAVA UN INCIDENTE

l giorno della festa della mamma s'è trasformato in tragedia per una famiglia di Favara, paese di poco più di trentamila abitanti a 22 km da Agrigento.Una donna di 41 anni, madre di 5 figli, ha deciso...

l giorno della festa della mamma s'è trasformato in tragedia per una famiglia di Favara, paese di poco più di trentamila abitanti a 22 km da Agrigento.

Una donna di 41 anni, madre di 5 figli, ha deciso di farla finita appiccando il fuoco in un distributore di carburante, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara.

Un gesto estremo, su cui i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza; la vittima era separata dal marito

Le immagini del sistema di video-sorveglianza dell'impianto, acquisite dagli investigatori, mostrerebbero la donna mentre cosparge di benzina la propria auto a diesel, dando poi fuoco. Il cadavere carbonizzato è stato trovato accanto alla Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme da un vigile del fuoco di passaggio, che ha immediatamente avvertito la centrale dei pompieri e i carabinieri accorsi in breve tempo.

All'inizio s'era ipotizzato un incidente; sottoposto a controlli l'impianto però è risultato senza alcuna anomalia, poi i filmati delle telecamere hanno mostrato la drammatica dinamica. In un primo momento la salma è stata trasferita al cimitero di Favara e il distributore di carburante è stato sequestrato dagli investigatori. Dopo avere fatto gli accertamenti tecnici sulla colonnina dell'impianto e analizzato i filmati, i carabinieri hanno riconsegnato la salma ai familiari su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento.

"Una mamma che lascia una famiglia distrutta a cui noi rivolgiamo le nostre condoglianze dinnanzi ad una tragedia tanto grande. Insieme all'amministrazione e al consiglio comunale manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia", dice il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

I funerali sono in programma domani, alle 15,30, nella chiesa Madre di Favara.