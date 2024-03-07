FEBBRAIO 2024 IL PIÙ CALDO MAI REGISTRATO A LIVELLO MONDIALE

Febbraio 2024 è stato il più caldo ma registrato nel mondo. Un dato che si inscrive in una serie di record che si sono inanellati negli ultimi nove mesi, con temperature in Europa al di sopra della me...

Febbraio 2024 è stato il più caldo ma registrato nel mondo. Un dato che si inscrive in una serie di record che si sono inanellati negli ultimi nove mesi, con temperature in Europa al di sopra della media.

In particolare, sottolinea l’Osservatorio europeo Copernicus nel suo ultimo bollettino, gli ultimi tre mesi sono stati quelli che hanno segnato le temperature più alte, a causa delle emissioni a effetto serra e il fenomeno de El Niño. Con una temperatura dell’aria di 13,54 gradi di media, il mese scorso ha segnato 1,77 gradi in più rispetto al periodo 1850-1900.

Per quattro giorni inoltre, dall’8 all’11 febbraio, le temperature sono state superiori di 2 gradi rispetto all’era preindustriale, anche se questo non significa che il limite massimo dell’Accordo di Parigi, calcolato in media su diversi decenni, sia stato raggiunto.