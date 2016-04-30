Federica si è svegliata!

La bella notizia. Quella tanto attesa che la stessa 16enne ha affidato ad un messaggio: "Vi voglio un sacco di bene a tutti

95047.it Lo scriviamo con enorme gioia ma anche con il rispetto dovuto che merita una vicenda che ha tenuto tutti in apprensione. Federica si è risvegliata. La 16enne che era caduta da un’altezza di almeno quattro mesi nel corso di una scampagnata a Ragalna lo scorso 17 aprile.

Federica, dopo avere aperto gli occhi ha scritto il messaggio che vedete nelle foto.

Ed anche il messaggio di papà Rosario è davvero confortante: “Io come padre non ho perso la fiducia un solo istante nelle mani di Dio e dei dottori che sono stati bravissimi. Ringraziare ad uno a uno tutti voi è un impresa difficile perchè in molti mi siete stati vicino ed avete pregato per mia figlia. Io ero molto convinto che Dio l’ha salvata il giorno che è caduta per ridarmela più bella di prima. Oggi voglio condividere con tutti voi il primo messaggio di mia figlia".

13091872_964523913616100_1141152770_o

13112731_964523920282766_1066942261_o