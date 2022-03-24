Fedez su Instagram: "Operato per un raro tumore al pancreas"

"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo.Moti...

"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)". Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto vicino al letto d'ospedale, con le dita alzate.

"A due giorni dall'intervento sto bene e - prosegue il rapper - non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". "Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico" conclude il messaggio di Fedez su Instagram. Tra i primi a commentare il post con un cuore il collega Lorenzo Jovanotti.