FEMMINICIDIO A TRAPANI, MARITO 63ENNE UCCIDE MOGLIE 29ENNE, MAMMA DI 4 BAMBINI
Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Il delitto a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione.
Al momento non si conosce il movente dell’omicido. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri.
La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara di Marinella di Selinunte. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato. La donna, stando al suo profilo social, aveva 4 figli e lavorava in un bar.
I carabinieri indagano per accertare la dinamica dei fatti e il movente.