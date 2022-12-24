FEMMINICIDIO A TRAPANI, MARITO 63ENNE UCCIDE MOGLIE 29ENNE, MAMMA DI 4 BAMBINI

Ennesimo caso di femminicidio in Sicilia. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Il delitto a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Il delitto è avvenuto nella...

Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Il delitto a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione.

Al momento non si conosce il movente dell’omicido. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Indagano i carabinieri.

La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Il delitto è avvenuto nella sua abitazione, in via Cassiopea nella borgata marinara di Marinella di Selinunte. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito che si trova in caserma per essere interrogato. La donna, stando al suo profilo social, aveva 4 figli e lavorava in un bar.

I carabinieri indagano per accertare la dinamica dei fatti e il movente.