FEMMINICIDIO, IN ITALIA NEL 2021 UCCISE 103 DONNE,UNA OGNI 3 GIORNI

Tra l’1 gennaio e il 7 novembre di quest’anno in Italia sono stati registrati 247 omicidi, con 103 vittime donne (una ogni tre giorni), di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 60 ha...

A cura di Redazione 20 novembre 2021 19:15

