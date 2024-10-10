FEMMINICIDIO SHOCK A CASERTA: STRANGOLA LA MOGLIE DAVANTI AI FIGLI , I BIMBI MOSTRANO IN VIDEOCHIAMATA IL CADAVERE DELLA MAMMA ALLA ZIA

Ha strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L'ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Fe...

Ha strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L'ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano.

L'autore del delitto è un 30enne albanese, che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere; la moglie era una connazionale di 24 anni.

Dopo diverse ore di interrogatorio è stato fermato per omicidio aggravato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere Luzmil Toci, accusato di aver ucciso la moglie Eleonor, di 24 anni, nel letto di casa, strangolandola. A disporne il fermo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Sono stai i figli a mostrare alla zia in videochiamata il cadavere della loro madre sul letto, dicendole: 'papà ha ucciso mamma'.

E' quanto avrebbe raccontato la cognata di Eleonor - la donna strangolata a San Felice a Cancello - ai carabinieri. La donna avrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il marito della donna, il 30enne Lulzim Toci, chiedendole di accompagnarlo in ospedale.

Lei però si sarebbe insospettiva e così avrebbe videochiamato i bambini, che gli hanno mostrato il corpo della madre.

A quel punto la donna ha subito chiamato i Carabinieri, denunciando il femminicidio.