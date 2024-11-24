FENOMENO INSOLITO A RIESI: PAVIMENTO SI SCALDA FINO A 60 GRADI, SCATTANO LE INDAGINI

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta in una casa al piano terra di Riesi dove la pavimentazione si è surriscaldata, raggiungendo in alcuni punti temperature di 60 g...

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta in una casa al piano terra di Riesi dove la pavimentazione si è surriscaldata, raggiungendo in alcuni punti temperature di 60 gradi.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo lo stesso padrone di casa, un anziano che abita da solo, passando scalzo sul pavimento.

Insieme ai familiari hanno subito contattato i vigili del fuoco che sono a lavoro da ieri sera per monitorare la situazione.

"Abbiamo monitorato nelle ore successive al nostra arrivo cosa stesse succedendo - spiega l'ispettore antincendio Giuseppe Bosco - e abbiamo visto che i cavi elettrici di un contatore, che alimentava i piani superiori, passavano attraverso una tubazione in rame da questo pavimento.

Probabilmente si tratta proprio di un problema di cattivo isolamento dei cavi. Staccando questo contatore esterno la temperatura si è abbassata notevolmente. Da ieri sera è in corso il monitoraggio ma stiamo ulteriormente allargando le rilevazioni con altri strumenti per capire se ci possano essere state esalazioni di gas o altro.

Ovviamente il proprietario dell'appartamento non ha potuto dormire in casa ma è rimasto dal figlio