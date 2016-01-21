Fermati in via Balatelle con 5 grammi di cocaina: due persone ai domiciliari

Fermati dai carabinieri un 21enne ed un 32enne

Arresti cocaina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga, gli uomini del Nucleo Operativo hanno bloccato in quella Via Balatelle la Lancia Y sulla quale viaggiavano i due. I militari, perquisendo l’auto, hanno rinvenuto un involucro contenente 5 grammi di cocaina, ancora da suddividere in dosi e porre in commercio. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.