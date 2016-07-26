Fermati dopo avere svaligiato un’abitazione

Intervento dei carabinieri a Paternò: ulteriori particolari verranno resi noti nelle prossime ore

95047.it IL RESOCONTO DEGLI INQUIRENTI:

"I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato MESSINA Salvatore, 35enne, e PAPPALARDO Daniel, 33enne, entrambi del luogo, per furto aggravato.

La scorsa notte, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati predatori in genere, hanno bloccato i due in Corso Del Popolo a bordo di una moto Ape Piaggio, di proprietà del 35enne, nel cui bagagliaio vi erano un televisore 56’’, una fotocamera, una videocamera, due orologi e una collana in oro, rubati poco prima in un appartamento in via Garibaldi. Il 33enne, Sorvegliato Speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, dovrà rispondere anche per aver violato i vincoli della Sorveglianza Speciale cui era sottoposto.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Gli arresati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria".

LA CRONACA DI QUESTA MATTINA. I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno sorpreso, in flagranza, due individui subito dopo avere svaligiato un appartamento. Il fatto sarebbe avvenuto in uno stabile del centro cittadino paternese: i militari nel loro giro di ronda hanno notato una motoape parcheggiata sul ciglio della strada e sulla quale era già stato caricato un televisore ed altri oggetti. Ma addosso ai due i militari avrebbero trovato anche dei preziosi evidentemente rubati poco prima dalla casa nella quale avevano fatto irruzione.



Ulteriori particolari si conosceranno nelle prossime ore.