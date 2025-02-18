Fermato per un controllo sulla tangenziale di Catania, trovato con marijuana pronta per lo spaccio

È stato trovato con 100 grammi di marijuana nascosti in auto durante un controllo della Polizia di Stato. L’uomo, un catanese di 47 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale lungo la t...

È stato trovato con 100 grammi di marijuana nascosti in auto durante un controllo della Polizia di Stato. L’uomo, un catanese di 47 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale lungo la tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Dopo essersi fermato all’alt intimato dai poliziotti, il conducente ha fornito i documenti, pensando che il controllo potesse limitarsi alle consuete verifiche relative al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

In realtà, una volta identificato, i poliziotti hanno avuto modo di constare che il 47enne risultava inserito nella banca dati in uso alle forze di Polizia a causa dei diversi precedenti per droga. Per tale motivo, gli agenti della Polizia Stradale hanno voluto approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione personale estesa al veicolo, grazie alla quale è stata rinvenuta una busta in plastica contenente 100 grammi di marijuana, giù suddivisa in dosi pronte per la vendita. Insieme alla droga, che era stata nascosta sotto al sedile anteriore, è stato trovato un bilancino di precisione, a conferma dell’attività di spaccio.

Un campione della droga trovata è stato sottoposto a controllo utilizzando un kit in dotazione alle pattuglie della Polizia Stradale, che consente attraverso un liquido di supporto colorimetrico di individuare la natura della sostanza; nel caso di specie il reagente a contatto con la sostanza sequestrata ha assunto la colorazione ambrata, segnale di positività al principio attivo della cannabis.

Quanto trovato è stato posto sotto sequestro, mentre il pusher 47enne è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.