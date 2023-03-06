FERMO, BIMBO DI UN ANNO TRAVOLTO E UCCISO DA UNO SCUOLABUS: VOLEVA SEGUIRE LA SORELLINA

Un bimbo di un anno è morto, investito dallo scuolabus sul quale era appena salita la sorellina. E' successo questa mattina intorno alle 10.30 in via Pisanelli a Casette d'Ete, in provincia di Fermo.S...

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il bus avrebbe fatto retromarcia, senza accorgersi del piccolo dietro. Inutile la corsa sul posto di una ambulanza: all'arrivo dei sanitari il bimbo era già morto. Titolari delle indagini i carabinieri della stazione Sant'Elpidio a Mare.

Il piccolo, di origine indiana, aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sullo scuolabus quando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra.

Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. A disposizione dell'autorità giudiziaria la salma del bimbo.