FERRAGOSTO CON CALDO ED ALLERTA ROSSA PER RISCHIO INCENDI A CATANIA
Ferragosto bollente in Sicilia, con l'ondata di calore che non accenna ad allentare la morsa sull'isola.
La Protezione civile regionale conferma, con l'avviso 174 emesso oggi, la previsione di rischio massimo per ondate di calore, con temperature percepite a Palermo fino a 36°C (livello 3, colore rosso) per la giornata di domani, mentre sarà un allerta gialla per la provincia di Catania.
Il bollettino odierno della protezione civile regionale indica anche il rischio incedi che permane alto in quattro province.
Livello di attenzione (rosso) nel Catanese,nel Nisseno, nell’Ennese e nel Palermitano.
Pericolosità media e preallerta arancione nelle restanti cinque province dell’isola.