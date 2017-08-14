FERRAGOSTO E LA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE - PROGRAMMA 2017
Domani la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell’Assunzione al cielo della Vergine. PROGRAMMA DELLA GIORNATA:Ore 8,00 spari di bombe e suono di campane a festa;Ore 8,30 Solenne celebrazione delle...
Domani la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell’Assunzione al cielo della Vergine.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 8,00 spari di bombe e suono di campane a festa;
Ore 8,30 Solenne celebrazione delle Lodi mattutine;
Ore 9,30 Celebrazione eucaristica;
Ore 11,00 Celebrazione eucaristica;
Ore 12,00 Supplica a Maria SS.ma. Assunta;
Ore 19,00 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Prevosto Sac. Salvatore Patanè, Rettore della chiesa.
Ore 20,15 processione con il venerato simulacro della Vergine SS.ma Assunta con canti e preghiere per :Via Torre, Via dei Normanni, via Matrice, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi,piazza Santa Barbara, via Monastero,ingresso nella chiesa dell'ex Monastero,piazza indipendenza,via Teatro, piazza San Francesco di Paola, piazza Umberto, via N.Sauro,via Gessai, via Carmine,via Sant'Antoninello,via Puglisi,via Garzia,via Gancia,via Torre.
Ore 22,15 preghiera dei fedeli per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò. Fuochi d'artificio. Rientro del simulacro della Vergine SS.ma in chiesa.
IL RETTORE
Prev. Sac. Salvatore Patanè
Chiesa S.Maria della valle di Josaphat
-Gancia-