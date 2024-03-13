FERRARA , A 103 ANNI GIRA IN AUTO DI NOTTE CON LA PATENTE SCADUTA: MULTATA

Era l’una di notte di ieri, lunedì 11 marzo, quando al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino che aveva notato, in Piazza della Repubblica, a Bondeno, nel Ferrarese, un veicolo bianco procedere...

Era l’una di notte di ieri, lunedì 11 marzo, quando al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino che aveva notato, in Piazza della Repubblica, a Bondeno, nel Ferrarese, un veicolo bianco procedere in modo pericoloso. Immediato l’intervento sul posto di una pattuglia dei Carabinieri che, dopo poco, è riuscita a rintracciare il mezzo.

Grande la sorpresa dei Militari quando dai documenti esibiti hanno accertato l’anno di nascita della signora che era al volante della vettura: classe 1920, 103 anni compiuti, ma ancora in grado di mettersi in macchina e arrivare a Bondeno per andare trovare alcuni amici.

Probabilmente, data l’ora, la donna si era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade.

I Carabinieri nel controllare i documenti di guida, però, hanno accertato che il veicolo non aveva la copertura assicurativa e la patente della donna risultava scaduta da due anni.

Sono state così elevate le contravvenzioni previste dal Codice della Strada e il veicolo è stato prelevato da un carro attrezzi che lo ha caricato e trasportato nel luogo richiesto dalla signora, anche lei riaccompagnata a casa, con i Carabinieri che hanno seguito tutte le operazioni in modo che non vi fossero ulteriori difficoltà.