FERRARA. AVVOLGE IL CADAVERE DELLA MADRE NEL CELLOPHANE E LO NASCONDE PER INCASSARE LA PENSIONE

Scortichino (Ferrara), 6 maggio 2025 – Macabro ritrovamento a Scortichino, una frazione del comune di Bondeno, in provincia di Ferrara: il corpo senza vita di una donna di 90 anni è stato scoperto dai carabinieri all’interno del garage di un’abitazione privata, avvolto nel cellophane e nascosto alla vista.

Il cadavere è stato trovato nel corso di un controllo da parte dei militari dell’Arma, che hanno poi avvisato la procura.

Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno, Sveva Insalata, che ha disposto l’apertura di un fascicolo d’indagine per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio della donna, un uomo di 54 anni, avrebbe confessato di aver nascosto il corpo della madre per continuare a incassarne la pensione. Le autorità stanno inoltre verificando il possibile coinvolgimento di una seconda persona nella vicenda.

Sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura, a fare chiarezza sulle cause e sulla data del decesso, che secondo una prima stima risalirebbe a gennaio.

Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire l’intera dinamica dei fatti.