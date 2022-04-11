95047

FERRERO RITIRA ANCHE IN ITALIA ALCUNI LOTTI DI KINDER SCHOKO BONS, KINDER SORPRESA T6 , MAXI "PUFFI" E "MIRACULOUS"

11 aprile 2022 15:08
Per “possibile presenza di Salmonella” Ferrero ha deciso di estendere in Italia il ritiro dal mercato anche ad alcuni lotti di Kinder Sorpresa e Kinder Sorpresa Maxi, oltre ai Schoko-Bons dei giorni scorsi.

Ecco tutti i dettagli:

KINDER SCHOKO-BONS:  lotti di produzione: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029 con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022,

KINDER SORPRESA T6 "PULCINI”: tutti i lotti fino L098L e con scadenza (termine minimo di conservazione) tutte le date fino al 21/08/2022;

KINDER SORPRESA MAXI 100G “PUFFI” E “MIRACULOUS”:  tutti i lotti fino al L098L e con scadenza (termine minimo di conservazione) tutte le date fino al 21/08/2022.

Ferrero precisa che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa non sono coinvolte dal richiamo poiché prodotte in Italia e nello specifico ad Alba (CN).

Il motivo del richiamo, come indicato in precedenza è “Possibile presenza di Salmonella“.

Se hai acquistato uno dei lotti di prodotti indicati non consumarlo, ma contatta il servizio consumatori Ferrero al numero verde 800.90.96.90.

Fonte | Ministero della Salute (

📎 Scarica documento allegato
richiamo 1
📎 Scarica documento allegato
richiamo 2
)

