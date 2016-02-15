Ferrovia Circumetnea - informazioni Sciopero aziendale venerdì 19 febbraio 2016
Sciopero Del 19/02/2016 - dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 a fine esercizio.
Sciopero Del 19/02/2016 - dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 a fine esercizio.
Elenco corse soppresse nel settore autolinee:
61 – 63 – 71 -93 -26 -34 -40 -82 -209 – 202 – 210 -6 Tr
Elenco treni soppressi:
13 in arrivo da Catania alle ore 9.20(stazione Paternò) direzione Adrano
18 in arrivo da Adrano alle ore 10.41(stazione Paternò) direzione Catania
38 in arrivo da Adrano alle ore 17.11(stazione Paternò) direzione Catania
40 in arrivo da Randazzo alle ore 19.00(stazione Paternò) direzione Catania
47 in arrivo da Catania alle ore 20.44(stazione Paternò)
Treno limitato:
37 a Bronte
Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri:
METROPOLITANA: 095 541250 - 095 541251 - 095 541229
AUTOSERVIZI: 095 7601743 - 095 534323 - 095 845734