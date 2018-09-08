PROGRAMMA LITURGICOSabato 8 settembreFesta della Natività della Beata Vergine MariaOre 8, annuncio dei festeggiamenti con sparo di bombe al Castello Normanno accompagnato dal rintocco delle campane de...

PROGRAMMA LITURGICO

Sabato 8 settembre

Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Ore 8, annuncio dei festeggiamenti con sparo di bombe al Castello Normanno accompagnato dal rintocco delle campane della chiesa di Sant'Antonio Abate

Ore 8.30 Recita del Santo Rosario

Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Antonino Pennisi, Parroco della Comunità Ecclesiale di Santa Maria della Scala in Paternò

Ore 11.00, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Nunzio Chirieleison, Parroco della Comunità Ecclesiale del Sacro Cuore in Paternò.

Seguirà la recita dell'Angelus.

Ore 17.30 Recita del Santo Rosario.

Ore 18.00, uscita del simulacro della Vergine Santissima Bambina con la partecipazione delle varie Associazioni e Confraternite della Parrocchia, e processione lungo Piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero e piazza Indipendenza.

Solenne ingresso nella chiesa Parrocchiale Ex Monastero ove sarà celebrata la solenne luturgia Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Salvatore Patanè, Prevosto Parroco Chiesa Madre. Seguirà l'atto di affidamento a Santa Maria dell'Alto, Titolare della Parrocchia.

Al termine della Celebrazione, la processione della Vergine Santissima, proseguirà per Piazza Indipendenza, Via Roma e Piazza Vittorio Veneto ove sarà eseguito uno spettacolo pirotecnico.

Rientro della Vergine Santissima nella chiesa di Sant'Antonio Abate.