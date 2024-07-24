FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SANTA BARBARA – PROGRAMMA 2024
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate ha luogo il 27 luglio e rievoca la traslazione delle reliquie della santa.Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai gi...
Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai giurati di Paternò la reliquia del braccio della santa da parte di frà Stefano de Marines dell'ordine dei predicatori, del convento di Messina e il 27 luglio del 1667 venne donata alla chiesa di Santa Barbara.
Il 27 luglio del 1731 i padri benedettini della chiesa della Gancia di Paternò donarono un'altra reliquia di santa Barbara alla chiesa della santa patrona.
PROGRAMMA 2024Triduo di preparazione
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
Ore 18.45 Esposizione delle Sacre Reliquie. Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa
GIOVEDI 25 LUGLIO
Ore 18.45 Recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa
VENERDÌ 26 LUGLIO
Ore 19.00 Nella Chiesa della Gancia, S.Messa solenne. Seguirà la processione con le reliquie della S.Patrona fino alla Chiesa di S.Barbara
Ore. 20.00 Canto dei Vespri Solenni in onore della S.Patrona e benedizione con le Sacre Reliquie
SABATO 27 LUGLIO
Ore 08.00 Scampanio festoso e spari di bombe al Castello Normanno
Ore 09.00 Svelata del venerato Simulacro della Santa Padrona (le reliquie saranno esposte per l'intera giornata)
Ore 09.30 S.Messa
Ore 18.30 Coroncina di Lode alla Santa Padrona
Ore 19.30 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Abate Dom Ildebrando Scicolone
Ore 20.30 Processione delle reliquie e del Simulacro di S.Barbara per le seguenti vie: Piazza S.Barbara, Monastero, Teatro, Piazza S.F. di Paola, San Gaetano, Poggio, Piazza S.Barbara ove seguirà uno spettacoli pirotecnico
Ore. 21.00 Al rientro della processione, benedizione con le reliquie della S.Padrona e riposizione del Simulacro di S.Barbara nella sua cameretta