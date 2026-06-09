Festa di fine anno degenera: studenti lanciano uova e vernice contro la Polizia a Catania.

Il Comune condanna gli episodi avvenuti davanti al liceo Cutelli: colpite pattuglie e auto parcheggiate, solidarietà agli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

La festa di fine anno del liceo classico Cutelli di Catania ha fatto registrare atti di vandalismo con il lancio da parte degli studenti di uova, farina e vernice contro gli agenti della polizia intervenuti davanti la scuola.

Lo rende noto il Comune con una nota esprimendo "ferma condanna per gli episodi di vandalismo e per i tentativi di ostacolare le forze dell'ordine nei pressi del liceo Cutelli, intervenute per evitare che la situazione degenerasse".

"Esprimiamo piena solidarietà agli agenti della polizia locale e della polizia di Stato - hanno commentato il sindaco Enrico Trantino e l'assessore alla polizia locale Carmelo Coppolino - oggetto di insulti e condotte vergognose.

Il lancio di uova, farina e vernici, oltre a colpire il personale in divisa, ha danneggiato le autopattuglie che fin dal mattino stavano presidiando la zona e numerose auto in sosta.Spiace dover prendere atto di quanto accaduto, anche perché i protagonisti sono giovani studenti, alcuni dei quali vicini a concludere non solo l'anno scolastico, ma il loro intero percorso di studi".