FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA 2017 – FOTO
Ieri , come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola hanno organizzato la “Festa di S. Francesco di Paola” che si è svolta nella...
A cura di Redazione
01 maggio 2017 10:02
Ieri , come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola hanno organizzato la “Festa di S. Francesco di Paola” che si è svolta nella omonima Piazza e ha coinvolto gran parte del centro storico cittadino.
FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA 2017 – FOTO