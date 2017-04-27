FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA - PROGRAMMA

Domenica 30 Aprile, come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola organizzano la “Festa di S. Francesco di Paola” che si svolgerà...

Domenica 30 Aprile, come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola organizzano la “Festa di S. Francesco di Paola” che si svolgerà nella omonima Piazza e coinvolgerà gran parte del centro storico cittadino.

Di seguito il programma dettagliato della festa:

27 - 29 APRILE - Triduo di preparazione

ore 17.30 - Apertura della Chiesa e recita del S. Rosario

ore 18.00 - Esposizione della reliquia del Santo e cordoncino di lode

ore 18.30 - Santa Messa

SABATO 29 APRILE - VIGILIA DELLA FESTA

Dalle 17.00 alle 19.30 - Apertura della Chiesa, Vespro solenne e Santa Messa.

DOMENICA 30 APRILE - LA FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA



ore 8.00 - Scampanio festoso, e fuochi d'artificio al Castello Normanno

ore 9.30 - Esposizione della reliquia del Santo e celebrazione eucaristica

ore 11.00 - Solenne celebrazione eucaristica, animata dal coro polifonico "Coro Polifonico Sturm Und Drang e Orchestra da Camera l'Estro Armonico"

ore 17.00 - TRADIZIONALE ASTA DI S. FRANCESCO

ore 19.15 - Scampanio festoso e uscita del venerato simulacro di S. Francesco di Paola sul fercolo "Bucintoro" (p.zza S. F. di Paola, p.zza Umberto, p.zza S. Barbara)

ore 19.30 - S. Messa nella Chiesa di S. Barbara

ore 20.30 - Continua la processione (Monastero, p.zza Indipendenza, p.zza Regina Margherita, via Garibaldi e rientro nella Chiesa di S. F. di Paola)

ore 21.00 - Spettacolo pirotecnico in piazza S. Francesco di Paola e benedizione della reliquia del Santo.