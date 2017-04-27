95047

FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA - PROGRAMMA

Domenica 30 Aprile, come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola organizzano la "Festa di S. Francesco di Paola" che si svolgerà...

27 aprile 2017
FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA - PROGRAMMA -
Domenica 30 Aprile, come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola organizzano la “Festa di S. Francesco di Paola” che si svolgerà nella omonima Piazza e coinvolgerà gran parte del centro storico cittadino.

Di seguito il programma dettagliato della festa:

27 - 29 APRILE - Triduo di preparazione
ore 17.30 - Apertura della Chiesa e recita del S. Rosario
ore 18.00 - Esposizione della reliquia del Santo e cordoncino di lode
ore 18.30 - Santa Messa

SABATO 29 APRILE - VIGILIA DELLA FESTA
Dalle 17.00 alle 19.30 - Apertura della Chiesa, Vespro solenne e Santa Messa.

DOMENICA 30 APRILE - LA FESTA DI S. FRANCESCO DI PAOLA

ore 8.00   - Scampanio festoso, e fuochi d'artificio al Castello Normanno
ore 9.30   - Esposizione della reliquia del Santo e celebrazione eucaristica
ore 11.00 - Solenne celebrazione eucaristica, animata dal coro polifonico "Coro Polifonico Sturm Und Drang e Orchestra da Camera l'Estro Armonico"

ore 17.00 - TRADIZIONALE ASTA DI S. FRANCESCO

ore 19.15 - Scampanio festoso e uscita del venerato simulacro di S. Francesco di Paola sul fercolo "Bucintoro" (p.zza S. F. di Paola, p.zza Umberto, p.zza S. Barbara)
ore 19.30 - S. Messa nella Chiesa di S. Barbara
ore 20.30 - Continua la processione (Monastero, p.zza Indipendenza, p.zza Regina Margherita, via Garibaldi e rientro nella Chiesa di S. F. di Paola)
ore 21.00 - Spettacolo pirotecnico in piazza S. Francesco di Paola e benedizione della reliquia del Santo.

