Festa di Sant’Agata, raffica di controlli: palloncini abusivi, 70 kg di dolciumi sequestrati e carretto con ceri illegali

Sono entrati nel vivo a Catania i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Agata e gli agenti della Polizia di Stato sono impegnati costantemente non soltanto nelle attività di sicurezza, ma anche nelle azioni di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale, a garanzia della legalità e a salvaguardia dei commercianti che rispettano le regole.

I poliziotti della Questura di Catania, i militari della Guardia di Finanza, gli agenti della Polizia Locale e il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno effettuato controlli antiabusivismo in diverse strade del centro storico, da piazza Palestro a piazza Duomo, passando per via Garibaldi, da piazza Cavour a piazza Stesicoro e piazza Università, particolarmente affollate da cittadini e turisti.

In queste zone, la task force coordinata dalla Polizia di Stato ha verificato il possesso delle licenze e delle autorizzazioni amministrative nonché il rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodotti da parte di diversi venditori ambulanti, compiendo specifici controlli sugli articoli destinati ai bambini, per garantire la loro sicurezza.

In particolare, sono stati sanzionati venditori di palloncini che, senza alcuna autorizzazione, hanno occupato alcuni angoli del centro, in piazza Manganelli e in via Etnea. Altri venditori abusivi hanno abbandonato la merce in strada, in via Minoriti e in via Manzoni, per sfuggire ai controlli.

Nella zona di piazza Università, invece, a seguito degli accertamenti in tre postazioni ambulanti sono stati sequestrati 70 chili di dolciumi e caramelle privi del necessario requisito della tracciabilità, indispensabile a garantire l’esatta provenienza dei prodotti alimentari, a garanzia della salute dei consumatori. Ai tre venditori sono state comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Contestualmente, è stata constatata in tre postazioni l’assenza dei cartellini dei prezzi, previsti per garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali acquirenti.

In via Garibaldi, il titolare di un minimarket è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Analoghe sanzioni sono scattate per due ambulanti nei pressi di piazza Stesicoro.

In via San Gaetano alla Grotta, i poliziotti hanno sanzionato un ambulante abusivo che, senza alcuna autorizzazione, aveva occupato una porzione di strada per sistemare un banco con 5 chili di carne da preparare e cuocere su un braciere. Il venditore abusivo è stato sanzionato per mancata tracciabilità degli alimenti e per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, mentre il braciere è stato sequestrato.

In via Vittorio Emanuele, invece, è stato sequestrato un carretto con ceri e articoli religiosi, venduti in modo del tutto illecito, da ambulanti che, alla vista delle forze di Polizia, si sono dileguati, confondendosi tra la folla.

Le attività della task force proseguiranno nelle prossime ore in concomitanza con lo svolgimento dei festeggiamenti agatini.